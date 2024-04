Voragine sulla Monza-Carate. Un mese per riparare la fognatura

Ci vorrà un mese circa per riparare il tratto di fognatura che si è rotto sotto la provinciale Monza-Carate, provocando l’apertura di una voragine nella strada lungo la Sp6 in territorio biassonese. A causare il problema è stata "la pioggia persistente dei giorni scorsi", spiegano da BrianzAcque, che ha portato "al cedimento della volta del condotto fognario lungo via Cesana e Villa". Con la tubazione ha ceduto pure l’asfalto, provocando una grande buca nel manto stradale della corsia che porta da Monza verso Macherio.

A stabilire quanto accaduto sono stati i tecnici dell’azienda idrica che, intervenuti sul posto, hanno effettuato accertamenti approfonditi. Ora gli operai di BrianzAcque sono già al lavoro per sostituire il tratto di condotta ceduta: si tratterà di cambiare circa una quindicina di metri di tubatura ammalorata. "Salvo imprevisti – dicono – l’intervento si protrarrà per circa un mese". La fognatura coinvolta era già sotto osservazione. "La conduttura sopra cui si è verificata l’apertura del manto stradale era già stata attenzionata. Da ottobre è infatti in corso il risanamento in via preventiva di quasi 8 chilometri di collettore fognario da Sovico a Monza, con tecnologia No Dig, ossia senza scavi. Il cedimento si è verificato a poco meno di un centinaio di metri di distanza dal punto in cui si registra l’avanzamento dei lavori di questo grande intervento, che prevede 2 anni di opere e un investimento di 16 milioni di euro". La voragine sta provocando non pochi disagi al traffico, che ora continueranno per tutta la durata del cantiere: i mezzi pesanti saranno deviati su via Misericordia e in zona industriale; le auto bypasseranno l’area chiusa usando via Costa Alta e via dei Tintori.

