Il “MiMo” all’Autodromo. Passione e adrenalina: in pista supercar da sogno

È conto alla rovescia per il “MiMo”, il festival motoristico gratuito che torna per la sua quarta edizione da venerdì 27 a domenica 29 giugno all’Autodromo di Monza: una tre giorni all’insegna della passione e dell’adrenalina. L’inaugurazione è in programma venerdì 27 alle 12.30: a tagliare il nastro sarà la Pagani Huayra R Evo Roadster, seguita dai convogli della Journalist Parade, della Donne&Motori Parade e della Supercar Parade, con una rappresentanza delle più belle vetture sportive di tutti i tempi.

Nel Supercar Paddock il pubblico potrà ammirare una selezione di Aston Martin, Dallara, Ferrari, Lamborghini, Lotus, Maserati, McLaren, Mercedes, Pagani, Porsche. L’Electric Performance Area ospiterà invece i modelli di Tesla e di altri brand elettrici ad alte prestazioni, con potenza compresa tra i 300 e i 1.000 cavalli. Nell’Area Club, infine, durante la tre giorni i visitatori potranno godere dello spettacolo delle vetture messe a disposizione da diversi club: Aston Martin Passion, Bmw M, Bmw Z, Ferrari Club Italia, Lancia Delt1One Club, Special Stages, Tesla Owner Club Italia, Usa Cars Meeting.

La Hypercar & One-Off Parade prenderà il via alle 17: aperta dalla Pagani Huayra R Evo Roadster, sarà un omaggio al design e alla velocità. Sempre il 27 si celebrerà anche il mondo del motorsport durante le parate Formula & Prototipi, con la presenza della Scuderia del Portello, con i modelli più belli Alfa Romeo, e di Asi, che per la prima volta porterà al “MiMo” la storia del motorsport a ruote coperte e scoperte. Tra le auto Asi a ruote coperte ci saranno due iconiche Gran Turismo Made in Italy, come la De Tomaso Pantera Gruppo 4, vincitrice del Giro d’Italia 1973, e la Iso Grifo A3/C del 1964; poi ancora la March 712 Formula 2 e la March 771 Formula 1 del 1977.

Spazio anche al sensazionale spettacolo di Drift show, previsto alle 17.10, con un’esibizione adrenalinica e una combinazione di sport, spettacolo e divertimento. A chiusura della prima giornata, un evento senza precedenti: alle 21, oltre 100 Tesla si daranno appuntamento sulla griglia di partenza per il LightShow organizzato da Tesla Owners Italia. Uno show di luci e musica, reso possibile grazie ai soci del primo club italiano dei proprietari Tesla, che trasformerà il circuito in un palcoscenico luminoso.

Venerdì, sabato e domenica saranno disponibili per i proprietari privati di vetture sportive gli slot Track Day Supercar, prenotabili sul sito www.milanomonza.com. Previste anche le attività del programma “Arte in Pista” di Pagani e le monoposto della Indy Autonomous Challenge. Per permettere ai visitatori di raggiungere la manifestazione a Monza, l’organizzazione ha chiuso un accordo con Trenord, che ha realizzato il biglietto speciale MiMo Day Pass. Il tagliando comprende un viaggio di andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia a Monza: il costo è di 13 euro e insieme al titolare del ticket possono viaggiare bambini e ragazzi con grado di parentela fino a 13 anni. Il MiMo Day Pass è acquistabile nelle biglietterie Trenord, ai distributori automatici e nei punti vendita esterni autorizzati. Nei prossimi giorni sarà possibile l’acquisto online sul sito giteintreno.trenord.it e sull’app Trenord.

R.M.