Monza, mille volantini contro le truffe agli anziani

Monza, 30 Marzo 2023 - Contro le truffe agli anziani 1.000 brochure informative negli atri e negli ingressi dei condomini e degli stabili della provincia, e anche online, per non cadere in trappola e anche come deterrente contro i truffatori.

Polizia di Stato, Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari e Provincia di Monza lanciano una campagna per la prevenzione e il contrasto di questi odiosi reati che vedono vittime una delle fasce più deboli della popolazione. Le truffe agli anziani hanno fatto registrare nella provincia di Monza e della Brianza un aumento di denunce: nel solo 2022 sono stati oltre ottanta gli episodi segnalati, con una sottrazione di denaro contante per un ammontare di 617.000 euro oltre a monili in oro e gioielli per un danno complessivo alle vittime di oltre 2 milioni di euro.



E proprio sulla scorta di tali dati, nell’ambito della strategia di prevenzione e contrasto a questo odioso fenomeno curata dalla Polizia di Stato, il Questore della provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, e il presidente della sezione provinciale monzese Anaci hanno inteso realizzare un il manifesto informativo distribuito nei condomìni della provincia brianzola. L’iniziativa “Attenti alle truffe – proteggiamoci collaborando” che ha attenuto il patrocinio della Provincia di Monza e Brianza ed il plauso degli amministratori di condominio monzesi aderenti alla associazione di categoria maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale, come detto, ha visto proprio oggi gli agenti della Questura di Monza e della Brianza recarsi nei condomìni di Monza e dei comuni della provincia, per informare gli anziani sulle modalità di perpetrazione delle truffe più ricorrenti. In particolare, il volantino fornisce un possibile identikit del truffatore, dà indicazioni pratiche agli anziani sui comportamenti da evitare e ai vicini di casa su come rendersi utili, rimandando al 112 per tutte le situazioni anomale.