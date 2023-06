Vittoria Guzzi, maturanda del liceo Bianconi, "Ho sempre studiato di giorno in giorno"

Dovrà soffrire l’attesa ancora per alcuni giorni Vittoria Guzzi, maturanda del liceo linguistico Bianconi. "Ho l’orale in 3 luglio, ma nel frattempo sono andata a vedere quello di un amico e non sento una pressione particolare. I docenti ti mettono a tuo agio – racconta – Ho sempre studiato di giorno in giorno e prima degli scritti ho riletto tutte le materie". Praticamente non sa più cosa ripassare Vittoria, anche perché è già proiettata nel futuro e nel mondo.

Nel suo percorso scolastico ha studiato inglese, spagnolo e cinese, conseguendo in quest’ultima lingua già una certificazione B2. Questo significa che ha la padronanza necessaria per poter parlare a braccio di letteratura e politica in cinese. "È una lingua che mi affascina – spiega – sono già stata ammessa alla facoltà di lingue orientali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Quindi mi trasferò là da settembre. Nuova vita, nuovi studi, nuove amicizie. Sono molto contenta". Vede serie tv, film e legge libri in cinese: "A leggere un libro in cinese ci impiego tanto, ma dà soddisfazione. Noi a scuola studiamo il cinese semplificato, ora sto leggendo un libro in lingua tradizionale che ha caratteri un po’ più complessi, ma riesco abbastanza a ricondurli a quelli semplificati e lo capisco". È stata una dura sfida: "Con cinese terza lingua siamo partiti in 12 – racconta Vittoria – ma siamo rimasti in 6". Per la prova di italiano Vittoria ha scelto la traccia C2, sul tema dell’attesa legato a WhatsApp, collegandosi all’attesa nel testo di Samuel Beckett (“Aspettando Godot“) e poi le poesie di Pablo Neruda e quelle del poeta romantico inglese John Keats. "Nella seconda prova è stato più facile argomentare".

Grazie agli strumenti online, Vittoria ha già conseguito un secondo diploma alla Mater Academy di Miami (Florida), seguendo lezioni e verifiche via webinar tra pomeriggio e sera (a causa del fuso orario con gli States) in Economia, Inglese, Ordinamento statunitense, criminologia e strategie organizzative. Le aprirebbero la strada all’università americana.

C.B.