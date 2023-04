Visite guidate e caccia all’Uovo Rossini Art Site riapre alla grande

di Fabio Luongo

Visite guidate alla scoperta delle grandi sculture e delle opere monumentali di maestri del Novecento come Giò Pomodoro, Melotti, César, Cascella, Consagra, Tinguely e Franz Stahler, allestite all’aria aperta. E poi una caccia alle uova nel parco, una passeggiata botanico-artistica, laboratori ludico-creativi, sperimentazioni sul disegno e l’occasione per realizzare una piccola opera ispirata alle pale eoliche viste come installazioni d’arte. Tante iniziative rivolte ad adulti, bambini e famiglie che prenderanno il via da questo weekend e andranno avanti per tutta la bella stagione. Con l’arrivo della primavera riapre i battenti il parco-museo Rossini Art Site: da domani torneranno a essere ammirabili i capolavori d’arte contemporanea en plein air della preziosa Collezione Rossini, con la struttura espositiva di via Col del Frejus che inaugurerà la nuova stagione dopo la chiusura invernale, proponendo un ricco calendario di eventi per grandi e piccini. Già domani pomeriggio alle 15 partiranno le prime visite guidate condotte dalle esperte dell’associazione Art-U, che permetteranno di immergersi in un tour fra le creazioni di grandi artisti, dagli esponenti dell’astrattismo concreto a quelli del Nouveau Réalisme fino alle metamacchine di Jean Tinguely, andando anche a conoscere la poetica visionaria del collezionista e imprenditore brianzolo Alberto Rossini, fondatore del museo. Molte delle opere presenti sono state concepite appositamente per il luogo in cui sono oggi installate. L’esperienza si ripeterà lunedì 10, nel giorno di Pasquetta, e poi domenica 16 e 23. Sempre domani alle 15 “Festa di Primavera” con una “Caccia alle uova” per bimbi e famiglie: sarà una visita animata alle sculture, alla ricerca delle uova disseminate nel parco, tra le opere. A seguire, il laboratorio creativo-artistico di decorazione “Uova ad Arte”.

Lunedì 10 alle 11.30 e alle 15.30 toccherà al laboratorio creativo “Giardino Eolico”: ispirato ai parchi eolici italiani, che come enormi installazioni artistiche ridisegnano l’aspetto naturale del paesaggio, porterà a costruire un proprio mulino-girandola, seguendo il metodo Bruno Munari. Questi mulini-girandola, dalle diverse forme e colori, saranno poi installati nel parco per azionare i meccanismi a vento. Domenica 16 aprile si potrà sperimentare il disegno con “Linee e intrecci”, mentre domenica 30 sarà la volta del “Botanic Art Tour” guidato da Eleonora Sarcina, una passeggiata botanico-artistica a due voci nel parco-museo per muoversi tra storia, natura e arte, per conoscere meglio le opere esposte, farsi affascinare dagli scorci naturalistici e scoprire le diverse varietà di piante, erbe e fiori tipici del territorio.

Tutte le attività richiederanno la prenotazione obbligatoria. Per informazioni scrivere a [email protected]