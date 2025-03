Vis Nova e Seregno: duello senza respiro

Poco più di un mese fa i punti che separavano Vis Nova e Seregno erano 12 (61 a 49). La Vis Nova regolava con un poker il Calolziocorte, medesime proporzioni assumeva la vittoria del Seregno sul campo dell’Ars Rovagnate. Da quel momento in poi le cose però sono cambiate. Non per il Seregno che non si è praticamente mai fermato, mentre la Vis Nova – complice anche il doppio sfortunato impegno di Coppa Italia – ha accusato i primi segni di stanchezza, ha perso tre gare l’ultima delle quali proprio contro l’undici di Avella che a quattro turni dalla fine del torneo arriva a -3.

Un gol per tempo (Buccini e Lucente) indirizza il big match di domenica e il campionato si riapre abbastanza clamorosamente visto che fin qui il dominio della Vis Nova era stato quanto mai netto. "I ragazzi e lo staff stanno facendo un percorso incredibile e lotteranno fino alla fine con tutte le loro forze. Voglio sottolineare che siamo ancora primi, quindi godiamoci questo finale di campionato", dice il ds delle lucertole Giuseppe Zora (nella foto a sinistra).

Pochi giri di parole per Mirko Bizzi (nella foto a destra), estremo difensore del Seregno, al suo decimo clean sheet di questo girone di ritorno dominato dalla sua squadra. "Vittoria che è la dimostrazione di un grande gruppo. Che da adesso non si accontenta più. Inutile nascondersi in questo momento, vogliamo vincere le quattro partite che mancano da qui alla fine, poi si vedrà".

E com’è il calendario delle duellanti? La capolista ripartirà domenica dalla trasferta di Colico, poi Rovagnate in casa, la trasferta a Como contro l’Ardita Cittadella e dopo Pasqua il derby col Lissone in casa. E molto dipenderà dalla posizione dei lissonesi oggi terzi, ma a -6 dalla vetta dopo il 2-2 strappato al 96’ in casa contro l’Ars. Il Seregno domenica riceve al Ferruccio la Pontelambrese, poi sarà ospite del Grentarcadia, di nuovo in casa con la Trezzanese e poi a Cavenago.

