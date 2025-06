Vince “Arte, sapori e motori“. La Brianza si mette in mostra

“Arte, sapori e motori“, la Regione finanzia l’itinerario turistico brianzolo fra sagre, musica e fuori Gp. È così che un pezzo importante di provincia si aggiudica i fondi di Lombardia style, il bando che premia chi mette la bellezza a fattor comune creando itinerari che attirano visitatori. Il progetto di Lesmo, Camparada, Usmate, Albiate e Triuggio ha fatto centro al Pirellone e come spiega il titolo punta su più aspetti. Ad aprire le danze a fine maggio è stato il famoso Street food di Canonica, il 28 giugno il testimone passerà a Parcoscenico, la rassegna musicale in Villa Scaccabarozzi a Usmate, "un’esperienza culturale immersiva", spiegano le amministrazioni. Il 12 agosto sarà la volta della storica Sagra di San Fermo ad Albiate: un evento unico che affonda le proprie radici nel 1609, "simbolo di una terra ricca di storia, tradizioni, suggestioni". Mentre dal 12 al 16 agosto sarà Camparada a fare da cornice alla 43esima edizione della Sagra del Masciocco, "un appuntamento imperdibile con i sapori brianzoli, il buon vino e il ballo liscio per celebrare l’estate fra gusto e convivialità".

A chiudere la kermesse, Lesmo il 5, 6 e 7 settembre, in contemporanea con il fuori Gran Premio. "Una tre giorni all’insegna dell’energia - anticipa la sindaca Sara Dossola - fra leccornie, musica con band giovanili, gare di go-kart e tante proposte in collaborazione con realtà di casa e associazioni". L’obiettivo? "Dare valore al senso di comunità - aggiunge la prima cittadina - promuovere il nostro territorio e far conoscere la Brianza oltre i suoi confini". Uno scorcio di Lombardia rientra così nel progetto di marketing territoriale che promuove le eccellenze regionali seguendo un filo conduttore che lega tutte le esperienze che il territorio offre e che "si incarna nello stile lombardo, lo stile di un’area unica e originale dove la creatività, il saper fare, la bellezza, la cultura diventano un circolo virtuoso di contaminazioni e nuove ispirazioni" - sottolinea Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo - . La misura, pensata per sostenere partnership tra Comuni nella costruzione di palinsesti condivisi di eventi, punta a rafforzare l’immagine unitaria della destinazione Lombardia e ad attrarre nuovi flussi turistici, anche in un’ottica di offerta fuori stagione". "Continuiamo a investire sul turismo in modo strategico - conclude l’assessore - perché rappresenta una vera e propria politica economica in grado di creare sviluppo, identità e futuro per tutti i nostri territori". Il bando ha messo a disposizione 2,3 milioni, quasi 50mila euro destinati a questo scorcio di Brianza.