La nostalgia dei lumbard per l’autonomia: a Vimercate nasce il “Patto per il Nord”

Vimercate (Monza e Brianza) – Dopo Pontida, la Lega si spacca e oggi a Vimercate nasce “Patto per il Nord". La nuova realtà che aspira a diventare un partito vedrà la luce nella città di Pinamonte per sottolineare un ritorno alle origini del movimento federalista. E l’eroe medievale che guidò i comuni alla vittoria contro il Barbarossa sarà nel simbolo del nuovo soggetto. A riunire sigle, gruppi, partiti, comitati, liste civiche, Paolo Grimoldi, espulso dal Carroccio. Al suo fianco gli ex ministri Roberto Castelli e Mario Borghezio. L’associazione “ha già ottenuto un grande risultato - spiega il fondatore - riunire quasi tutte le realtà politiche e civiche di ispirazione autonomista in un’unica entità con comune denominatore: una riforma costituzionale in senso federale alla Gianfranco Miglio”.

“Crediamo che il Nord possa e debba ripartire, vogliamo ridare dignità e coraggio. Siamo convinti che con impegno si possa ricominciare dai nostri Comuni, dalle nostre Province riaffermando quei valori di libertà che contraddistinsero gli ideali di Miglio, di Bossi, passando da Carlo Cattaneo a Don Sturzo e ai milioni di amici del Nord che credettero allora e credono ancora in questo grande sogno”. Grimoldi annuncia che sono “previste già in settimana le aperture delle prime sedi nelle province di Monza e di Como”.

All’appuntamento, alla tenuta La Lodovica, a Oreno, alle 10, “il Partito Popolare del Nord di Castelli, che correrà da solo alle elezioni regionali in Liguria, una piccola formazione politica che si chiama ‘Impegno popolare’ dell’ex sindaco di Sarnico Giorgio Bertazzoli, ma anche le associazioni Alta Velocità Nord Est e quella Idrovia Padova Mare”. “Abbiamo invitato la Lega di Salvini, se non manda un rappresentante ufficiale è un problema suo”, dice il coordinatore, che fa sapere che invece Forza Italia invierà una delegazione: ci saranno Luca Bona, responsabile azzurro autonomia e federalismo, e Roberto Cota, ex leghista oggi in FI. “Sarà un’associazione con l’intento di tornare a fare le battaglie per i territori e per le persone del Nord - sottolinea Grimoldi -. Per ora non ci sono progetti politici, ma tra le varie sigle che aderiscono sicuramente qualcuno deciderà di candidarsi”.