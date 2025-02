Villasanta è un Comune “Plastic Free”

Villasanta è Comune Plastic Free 2025. Il riconoscimento, che arriva per il secondo anno consecutivo, è stato reso noto il 4 febbraio durante la presentazione alla Camera dei Deputati. Qui, Villasanta è stato citato insieme agli altri 121 Comuni che hanno ottenuto la Tartaruga Plastic Free (10 in Lombardia). La cerimonia di premiazione è prevista l’8 marzo al Teatro Mediterraneo di Napoli, nell’ambito di un evento dedicato alla sostenibilità e alla celebrazione dei migliori esempi di amministrazioni virtuose. "Con grande piacere desideriamo congratularci con voi per aver superato con successo l’iter di candidatura e per aver ottenuto il riconoscimento a Comune Plastic Free 2025 - così recita la comunicazione inviata al Comune di Villasanta -. Questo traguardo testimonia il vostro impegno nella tutela dell’ambiente e nella promozione di pratiche sostenibili per la vostra comunità".

Il riconoscimento è legato a una serie di buone pratiche messe in campo: contrasto all’abbandono dei rifiuti, attenzione alle segnalazioni dei cittadini, gestione virtuosa della raccolta differenziata e dell’acqua pubblica. Soddisfatto l’assessore all’Ambiente, Carlo Sormani: "Abbiamo mantenuto anche quest’anno il titolo di Comune Plastic Free. Dividiamo il merito di questo risultato con tutti coloro che si sono impegnati concretamente su questo fronte, cioè i dipendenti comunali che si occupano di questi temi, le associazioni che hanno contribuito a manifestazioni ed eventi, i volontari del Tavolo Ambiente Ecologia e in generale i tantissimi cittadini attenti alle tematiche ambientali e sempre pronti a spronare l’amministrazione a fare di più e meglio. Perché i traguardi ambientali, ancora più di altri, sono il frutto di un agire collettivo".

C.B.