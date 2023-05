Villasanta capitale dei “cavalieri volanti”

di Barbara Apicella

Per un fine settimana la Brianza sarà capitale internazionale dell’equitazione. Atleti provenienti da tutto il mondo si daranno appuntamento al Club Ippico Monzese (CIM) che da domani a domenica ospiterà l’Internazionale di volteggio, una delle discipline equestri più suggestive e in massima espansione. Sul campo di via Toti si affronteranno sui loro cavalli più di 200 volteggiatori provenienti da tutto il mondo: non solo dall’Europa, ma anche dal Sud America e dagli Stati Uniti. Una gara importante per ottenere punti fondamentali per qualificarsi ai Campionati europei, ai Campionati Mondiali Juniores e ai Campionati Mondiali Young Vaulter. Gli atleti gareggeranno nelle loro migliori performance e programmi. I cavalli, compagni di questa spettacolare avventura, saranno guidati dai loro longueur.

Una squadra - quella tra volteggiatore, cavallo e longueur - in grado di generare quella magia fatta di equilibrio, ritmo e tecnica. A giudicarli ci saranno sei giudici internazionali FEI (Fédération Equestre Internationale) e due giudici nazionali FISE (Federazione Italiana Sport Equestri). A tener alto il Tricolore saranno Rebecca Greggio e Davide Zanella, vincitori del bronzo nella categoria Pas de deux ai Mondiali 2022 a Herning, in Danimarca. In contemporanea si svolgerà anche la Coppa delle Regioni di Volteggio (competizione di interesse Federale), dove i migliori volteggiatori regionali seguiranno le orme dei grandi campioni cercando di portare più punteggi possibili alla loro regione di appartenenza guidati da longueurpreparatori di tutto rispetto.

Sarà un ritorno agli sfarzi del passato per il Club Ippico Monzese che negli anni Novanta e Duemila ha ospitato numerose competizioni di livello internazionale. Poi lo stop agli eventi e adesso il ritorno al glorioso passato grazie alla guida di Laura Carnabuci, longueur di fama internazionale. I suoi ultimi successi li ha raggiunti in squadra con il volteggiatore Lorenzo Lupacchini che si è aggiudicato nel 2022 la Coppa del Mondo nel singolo maschile e nel 2018 nel Pas de deux con la volteggiatrice Silvia Stopazzini.