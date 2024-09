Villasanta, perde controllo dell’auto e si schianta contro un muro

Villasanta (Monza e Brianza), 11 settembre 2024 – Incidente gravissimo nella mattina di oggi, mercoledì 11 settembre, a Villasanta. Un'auto alle 10 è uscita di strada ed è finita contro un muro, verosimilmente per un malore del conducente.

L'uomo, 70 anni, è stato trasportato in codice rosso ma senza traumi evidenti all'ospedale San Gerado. La passeggera al suo fianco, 68 anni, è stata portata con un trauma schiena in codice verde. Sul luogo dello schianto sono intervenuti i soccorritori con un’automedica e due ambulanze. Presente anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi del caso.