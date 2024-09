Monza, in moto contro un autocarro: grave un 21enne

Monza, 11 settembre 2024 – Grave incidente stradale questa mattina a Monza. Erano le 7.20 quando in via della Offelera all'intersezione con via Masaniello un autocarro leggero e un motociclo si sono scontrati.

A seguito dell'urto il conducente del motociclo, classe 2003 e residente in provincia di Milano, si è seriamente infortunato ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Il conducente dell'autocarro, rimasto illeso, classe 1979 risulta residente a Monza. Sono intervenuti automedica e ambulanza in codice rosso. Accertamenti sulla dinamica sono in corso a cura della polizia locale