Vandali in azione, Desio recinta i suoi giardini pubblici

Decoro urbano, pulizia, vivibilità per tutti, ma soprattutto sicurezza. Per questo motivo il Comune di Desio ha avviato un piano di riqualificazione dei parchi gioco per bambini che prevede anche la loro recinzione, regolamentazione e chiusura notturna. Contro vandali, malintenzionati e bivacchi.

Per prevenire tutte quelle situazioni di degrado, schiamazzo e, a volte, vera e propria microcriminalità, che spesso trovano teatro ideale nelle piccole aree verdi urbane. Con problemi di insicurezza per i fruitori, ma anche economici per le amministrazioni, quando giochi e arredi vengono danneggiati.

"La scelta di recintare era uno dei punti inseriti nel programma elettorale – spiega il vicesindaco Andrea Villa –. Per ora siamo partiti con la recinzione in via Trincea delle Frasche e prossimamente, compatibilmente con le risorse a disposizione, continueremo a recintare altre aree che hanno l’esigenza e la possibilità di essere chiuse per preservare le attrezzature ed evitare che nelle ore notturne vengano utilizzate in maniera impropria". L’area viene quindi recintata e regolamentata, con i relativi cartelli di divieto. "Recintare via Trincea delle Frasche è stato abbastanza facile – prosegue Villa – L’area era già circondata su tre lati dalle recinzioni delle abitazioni circostanti, noi abbiamo solo chiuso un lato che era libero. In altri casi è un po’ più complesso e poi bisogna provvedere ad organizzare l’apertura e chiusura dei cancelli". Nel frattempo il piano di riqualificazione dei parchetti procede a ritmo sostenuto. Sono iniziati i lavori in via Volta e in via Risorgimento al Boschetto, intervento possibile grazie ad un contributo di 90mila euro di Regione Lombardia.

Entro fine anno partiranno anche i lavori per riqualificare i parchetti di via Romagna (quartiere Spaccone) e via Bosio-don Bonzi (San Giorgio). "Sempre in questi giorni, meteo permettendo – dice Villa – partiranno anche dei lavori al Parco sulle nuvole in via Galli che prevedono la messa in sicurezza e nuove piante. A bilancio abbiamo risorse per ulteriori interventi nel 2025 che stiamo valutando. Questi interventi, sparsi in tutta la città, che stiamo facendo e che partiranno a breve si aggiungono a quelli già eseguiti su via Kuliscioff-Parini e via Trincea delle Frasche: hanno come scopo quello di rendere più belle e fruibili le aree gioco per bambini e sono legate da un filo conduttore che è quello del Palio degli Zoccoli. In ogni area il colore predominante delle pavimentazioni antitrauma, che vengono rifatte a nuovo tutte, è quello della contrada di riferimento".

Alessandro Crisafulli