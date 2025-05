"Villa Valentina? I lavori procedono bene"

"I lavori su Villa Valentina stanno andando bene: nel giro di un annetto dovrebbero essere completati e, perché no, potremmo ospitare lì la decima edizione di Lì Sei Vero". A parlare è Alfredo Colina, presidente de Il Veliero. L’edificio di via Spallanzani – di proprietà comunale e assegnato per 20 anni gratuitamente a Il Veliero – è destinato a diventare la nuova casa per cinque associazioni cittadine (Veliero, Geniattori, Capirsi Down, Elianto, Parafrisando), unite sotto la rete Tiki Taka. I lavori di ristrutturazione, dal valore di 450mila euro, sono partiti con le demolizioni e procederanno per fasi: entro l’anno riapriranno piano terra, primo piano e teatrino, poi toccherà al resto.

L’edificio porta un nome speciale. È dedicato a Valentina Aliprandi, una delle prime attrici a fare parte de Il Veliero, scomparsa nel 2014. La madre Anna Maria De Filippi Aliprandi, segretaria dell’associazione, ha annunciato ieri in Comune che ora anche un pianetino porta il nome della figlia: il 13 febbraio la Nasa ne ha dato conferma ufficiale.

"Si tratta di un asteroide di due chilometri di diametro, nell’anello fra Marte e Giove", dice la madre, mentre il pianeta Valentina brilla nel cielo. Il Veliero conta oggi 50 attori divisi in tre compagnie – Supereroi, Viceversa e Junior Sailors –, come spiega il direttore artistico Enrico Roveris: "Siamo l’università dell’impossibile".

A.S.