Villa Mirabellino. Cicciolina e i Paradores

Crippa

idea ogni tanto torna come un fiume carsico, suscita un piccolo vespaio, e viene di nuovo accantonata. Mettere a frutto i tesori del Parco, quelli da tempo negletti, edifici storici quasi dimenticati. Un caso è il Mirabellino, lasciato vergognosamente a se stesso, riaperto sporadicamente per iniziative come Ville Aperte. Anni fa, nel corso di uno degli ultimi restauri di Villa Mirabello, di cui il Mirabellino era la dépendance, si narra che si fosse svegliato facendo sentire la sua risata per dimostrare il proprio apprezzamento anche il fantasma del cardinale Angelo Maria Durini. Proprio colui che, affidandosi all’architetto Giulio Galliori, nel 1776 si era fatto costruire il Mirabellino per ospitarvi gli invitati del suo cenacolo letterario, visitato nel cuore del futuro Parco di Monza da alcuni degli intellettuali più in vista. Ora, a parte le presunte risate che qualche guardiano diceva di aver udito nelle spettrali stanze della villa e che erano da attribuirsi all’ectoplasma del Durini, resta il fatto che la questione Mirabellino andrebbe risolta.

Dopo anni relativamente lontani in cui fu sede di un collegio pubblico per bambini provenienti da famiglie con problemi sanitari o socio-economici e di un sindacato, oggi ha bisogno di una sostanziosa ristrutturazione. Ma per farne cosa? Lasciarlo vuoto? Qualcuno ha suggerito l’ipotesi di farci un albergo, affidandone gestione e manutenzione ai privati. E la reazione è stata scandalizzata. Però. Però, escluse idee come quella lanciata più di 20 anni dalla pornostar Ilona Staller in arte Cicciolina quando si era candidata a sindaco di Monza, ricordo sommessamente che in Spagna accade da quasi un secolo qualcosa di simile.

Si chiamano Paradores e si tratta di alberghi a partecipazione statale, ottimi e a prezzo neppure troppo caro, che hanno consentito di restaurare e riadattare a hotel numerosi edifici storici abbandonati, come castelli, monasteri e conventi.