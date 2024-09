L’astronave Iggy: un docufilm racconta il divano che ha incantato Google e il Politecnico

Meda, 2 settembre 2024 – “Come è fatto un divano di design?”. Ve lo spiega Filippo Berto sul canale YouTube di BertO. Un autentico docufilm che racconta la creazione di un divano incredibile come Iggy. Obiettivo, toccare con mano tutto quello che, solitamente, nel design, non viene mai comunicato: il lavoro che si nasconde dietro la creazione di un prodotto di alta gamma.

“Questa produzione segna un passo significativo per l’azienda – racconta Filippo Berto – offrendo a tutti coloro che desiderano approfondire l’essenza del design l’opportunità di scoprire un concetto che va oltre la mera estetica, puntando anche sulla funzionalità. Infatti, BertO sottolinea che il vero design è una fusione di pensiero critico, innovazione tecnologica e abilità artigianale”.

Filippo Berto, ceo dell’azienda, definisce audacemente Iggy una “astronave”. ll docufilm ci conduce nei laboratori, dove il prodotto ha preso forma attraverso un processo di sperimentazione della durata di 18 mesi. “Quando parliamo di Made in Meda – spiega Filippo Berto – parliamo soprattutto di un distretto capace di offrire le competenze nel settore dell’arredamento più alte al mondo. Questo non significa solo tecniche manifatturiere. Tuttavia, l’impegno di BertO si estende oltre il design dimostrando che è possibile coniugare sostenibilità e design”.

L’adozione della digitalizzazione è stata una mossa strategica che ha contribuito in modo significativo al successo dell’azienda, permettendo di ottimizzare i processi produttivi e di offrire un’esperienza d’acquisto coinvolgente e accessibile ai clienti. Essere riconosciuti da Google come caso di studio è stata una conferma dell’approccio vincente nell’utilizzo dell’innovazione come leva per lo sviluppo. Non solo: “La nostra ricerca verso l’innovazione – conclude il ceo dell’azienda – è stata accolta anche dal Politecnico di Milano che ha scelto il Caso BertO per approfondire - nel laboratorio didattico Circular Design Lab - il tema della sostenibilità e della trasformazione digitale nelle filiere del settore”.