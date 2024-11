Viaggio nella Monza e nella mente di Giacomo Puccini

Prosegue rassegna per i 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini (nella foto). Oggi alle 17, in Sala Maddalena, si terrà la conferenza storico-urbanistica “Vita sociale, eventi culturali e urbanistici nella Monza abitata da Puccini“ a ingresso libero. Domani al Binario 7, alle 17, si inscenerà “Rivissero d’arte e d’amore“, uno spettacolo di canto lirico, coro e recita teatrale che rappresenta un thriller psicologico in musica sulla mente di Puccini. L’ingresso è a 10 euro.