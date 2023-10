Viaggio nel tempo: Besanino Express con locomotiva a vapore e carrozze anni Trenta a Besana Brianza

Il Besanino Express torna in Brianza. Lo storico treno il 15 ottobre farà tappa a Besana con la sua affascinante locomotiva a vapore e le carrozze anni Trenta “centoporte“ e anni Cinquanta dopo essere partito dalla stazione Centrale di Milano. Arriverà intorno alle 9 con un tappa veloce a Monza e poi, per un’ora, starà fermo alla stazione di Besana portando con sé una festa tra enogastronomia e folclore per i viaggiatori. La sua corsa speciale rientra nel programma del servizio turistico finanziato da Regione Lombardia e gestito da Fondazione Fs. "I cittadini – ha sottolineato l’assessora regionale alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi – hanno accolto con entusiasmo la corsa speciale per i 110 anni del Besanino e Regione ha confermato il suo impegno affinché questo itinerario fosse inserito nel programma del servizio turistico insieme all’attivazione di altri due nuovi itinerari, ovvero Milano-Monza-Lecco-Colico e Milano-Mortara". "Questo ulteriore itinerario che tocca le località brianzole – ha proseguito l’assessora – arricchisce il calendario di viaggi che abbiamo finanziato e strutturato già dal 2018, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di fare un viaggio nel passato, a bordo di convogli d’epoca di particolare rilievo storico".

Per chi volesse concedersi un viaggio nel tempo sulle carrozze d’epoca, la partenza sarà dalla stazione Centrale di Milano e i biglietti possono essere acquistati nell’apposita sezione del sito fondazionefs.it o direttamente in stazione ai self service o in biglietteria. Per la tratta fino a Besana il costo è di 5,70 euro, fino a Lecco di 8,70 euro. Titolo di viaggio gratuito per i ragazzi fino a 14 anni non ancora compiuti.

Son.Ron.