Via Giotto, riparte il Controllo di Vicinato

Da tempo nel quartiere lamentano schiamazzi notturni, comportamenti incivili e parcheggio selvaggio, soprattutto nel weekend, nelle strade vicine ai tanti locali serali della zona. Senza dimenticare i vandalismi e i danneggiamenti sulle auto posteggiate.

Per combattere questi e altri problemi sicurezza, e per contribuire a tenere sott’occhio la situazione, qualche anno fa era stato avviato un progetto di Controllo di Vicinato: si era formato un gruppo efficace, collegato a Comune e forze dell’ordine, ma poi col passare del tempo, negli ultimi 4-5 anni, la presenza e l’attività erano via via scemate. Ora alcuni abitanti della zona hanno deciso di rilanciare l’iniziativa, riprendendo l’attività di monitoraggio e controllo da parte dei residenti su ciò che accade nelle aree attorno alle loro case, pronti ad allertare le forze dell’ordine e a segnalare eventuali situazioni anomale.

Riparte il Controllo di Vicinato nel quartiere di via Giotto, il rione residenziale che si sviluppa a ridosso della Valassina: oggi alle 21, nei locali della parrocchia del Sacro Cuore di via del Concilio, si terrà un’assemblea di quartiere per riannodare i fili e far riprendere questa sorveglianza attiva contro vandali, ladri e truffatori. Obiettivo dichiarato, contribuire a rendere più sicuro il rione. All’incontro pubblico di stasera saranno presenti rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’associazione Controllo del Vicinato. "Sarà una serata formativa – spiegano i promotori – in cui oltre alla nuova organizzazione del gruppo parleremo anche dei problemi di sicurezza del quartiere".

Problemi che riguardano soprattutto gli atti di vandalismo contro le auto, gli schiamazzi, il disturbo della quiete pubblica e una viabilità in alcuni punti pericolosa. "La partecipazione sarà fondamentale – dicono gli organizzatori – per farci ascoltare e portare avanti le nostre istanze e proposte". Nel frattempo la Giunta guidata dalla sindaca Laura Borella ha aderito a un protocollo d’intesa con la Prefettura proprio per lo sviluppo sul territorio del Controllo di Vicinato.

Fabio Luongo