Via ai lavori nella selva urbana. Sei settimane per tagliare l’erba

Arriva una bella sfoltita per le aree verdi. Dopo le incessanti piogge di maggio e giugno, la selva ha invaso in più punti la città, creando situazioni di erba molto alta sugli spartitraffico stradali e sui prati, e aree boschive particolarmente infittite. La situazione, fatta emergere anche in Consiglio comunale dal consigliere di Noi con Dario Allevi, Stefano Galbiati, ha creato situazioni di disagio su parecchie strade, per cui ora la giunta ha deciso di intervenire su tutte le strade della città entro 6 settimane. Si tratta di una campagna d’interventi straordinaria che si aggiunge alla normale manutenzione delle aree verdi, prevedendo lavori anche in parchi e zone naturali.

A Monza gli interventi di diserbo sono effettuati dall’Impresa Sangalli, mentre quelli su aree verdi e giardini sono in capo al consorzio CS&L. Per la manutenzione ci si avvale della tecnica del diserbo meccanico, con l’ausilio di decespugliatori, utile per l’eliminazione delle erbe che crescono lungo le strade ed i marciapiedi pubblici. Impresa Sangalli ha messo a disposizione alcune squadre che sono state attive nel quartiere Libertà fino a sabato e in questi primi giorni di luglio sono in azione nel quartiere San Gerardo. Gli interventi di diserbo si sposteranno poi agli altri quartieri nell’arco di 6 settimane, salvo imprevisti legati a ulteriori giornate di condizioni meteo avverse. Il servizio sarà svolto su tutte le strade del Comune laddove vi è presenza di vegetazione infestante.

L’appaltatore del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico, che sta già intervenendo dall’inizio dell’estate, sta impiegando quotidianamente per lo sfalcio dell’erba la massima forza lavoro sul territorio, con i suoi più di 30 operatori, divisi in 8 squadre che operano in contemporanea. Indicativamente si è all’inizio del quinto giro di taglio dell’erba, soggetta per via delle condizioni climatiche ad una veloce ricrescita. Durante la scorsa settimana l’appaltatore è intervenuto nelle zone verdi e nei giardini pubblici dei quartieri Cazzaniga, San Fruttuoso, Sant’Albino, Libertà, Cederna, San Giuseppe, San Rocco, Centro. Sono in conclusione i lavori in zona Cazzaniga, e in corso nei giardini di via Masaccio-Vecellio, di via Borsa-Deledda, e nell’area verde di via Monte Generoso (prima sospesi a causa della pioggia).