Vetrine e cocktail formato Gp. La festa dei motori conquista Monza

Il Gran premio è una festa per tutta la città e i negozi di Monza si sbizzarriscono, celebrando la Formula 1 con colorate vetrine a tema. Andros non manca l’appuntamento con l’evento dell’anno. La vetrina attira i passanti con una serie di magliette e cappellini a marchio originale Ferrari e McLaren.

"La novità di quest’anno – spiega la titolare Nicoletta Canali – è che abbiamo esteso i modelli delle magliette a donna e bambino, per le famiglie in cui sono tutti appassionati dei motori". Nelle prossime ore comparirà anche un monitor che farà scorrere a nastro un giro pista.

Il negozio di abbigliamento nel cuore di Monza è titolare ufficiale per la vendita della merchandising di Ferrari, Mercedes, RedBull, MLaren, Alpine e Aston Martin, oltre che di Autrodromo di Monza, insieme ad Ac Monza Calcio. Durante la settimana del Gran premio il negozio si veste a tema corse: cè solo l’imbarazzo della scelta.

All’ingresso si viene accolti dalla tuta e casco di Marcello Meregalli, appassionato di corse e titolare di Monza Garage, il braccio motoristico di Meregalli Vini. Quest’ultimo, proprio di fronte, non manca di esporre pneumatici, alettoni, tuta e casco di piloti dei decenni addietro che hanno veramente calcato l’asfalto del circuito monzese.

"Da sempre dedichiamo una vetrina alla Formula 1, in occasione del Gran premio di Monza – ricorda il titolare Giuseppe Rinaldi – Monza comincia a vivere le corse già da giovedì sera. Vuoi il Gran premio, vuoi la promozione turistica, da 5 anni a questa parte ci accorgiamo veramente come la città abbia scoperto la sua vocazione turistica. Un tempo si parlava in inglese solo un paio di volte alla settimana, mentre oggi, anche durante l’anno, capitano quotidianamente clienti stranieri".

E infatti passeggiando per via Italia si notano molto più spesso turisti che parlano francese o tedesco e hanno in mano una guida cartacea o elettronica di Monza. La galleria d’arte Amerigo Concept Store in via Carlo Alberto in questi giorni fa orario continuato dalle 10 alle 23. All’interno un’ampia selezione di prodotti di design made in Italy: opere d’arte originali da ammirare ascoltando una playlist dedicata alla Formula 1, per un’atmosfera ancora più coinvolgente. Un nome per tutti: “Ayrton“ di Lucio Dalla, in memoria di Ayrton Senna.

Offrirà un’esperienza sensoriale tra design italiano d’autore e l’elettrizzante atmosfera musicale della Formula 1.

Il titolare Matteo Perego ha pensato anche a un’installazione a tema sportivo per introdurre i visitatori alla galleria d’arte. "Ci sembrava giusto estendere l’orario di apertura – sottolinea Perego – per contribuire a creare una città accogliente e viva ai tantissimi visitatori che arriveranno per il Gran premio".

In via Bergamo la Formula 1 diventa un’esperienza non solo da gustare con gli occhi e con le orecchie. QocktailExperience by Qualunquemente propone il cocktail “Poleposition“: un Bitter Moroni al Pompelmo, succo di lime, pompelmo, agave e soda, fresco e dissetante di colore rosso, come spiega il titolare Riccardo Zakian. In vari punti della via vengono allestiti appuntamenti musicali, dj set, cocktail e piatti a tema, a cura di Clars, Turné, Al Fly, QocktailExperience, Boheme, Solo Birra, Rewind e La Stanga.

Tornando in via Carlo Alberto, anche Salmoiraghi e Viganò apre la vetrina con uno stand a tema Scuderia Ferrari collection; mentre a pochi passi, la vetrina Lego offre i suoi modelli da costruire in tutto e per tutto ispirati alle auto vere: la Mercedes di Hamilton, le immancabili Ferrari Formula 2 da competizione, le Lamborghini Countach che fanno impazzire tutti i bambini. All’ingresso il visitatore appassionato viene letteralmente abbagliato da una McLaren P1 gialla, da costruire con quasi 4000 pezzi che riproducono motore, abitacolo, alettoni e le impareggiabili portiere apribili... ma queste, da montare, sono un vero rompicapo, adatto ai papà.