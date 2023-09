Verso il traguardo dell’inclusione con le medaglie paralimpiche

Una giornata di incontri, chiacchierate con campioni nazionali e olimpionici, dimostrazioni e pure un percorso sensitivo, per capire davvero che lo sport è di tutti. Una lunga festa nel nome dell’inclusione. È l’iniziativa che si terrà domenica in via Tarra, nella frazione di Santa Margherita, sotto il titolo “Liberi tutti... di fare sport - Vieni a scoprire gli sport inclusivi“. A organizzare l’evento è l’associazione Amici di Lollo, in collaborazione con il Comune e con sei realtà che sul territorio praticano discipline come l’handbike, l’hockey in carrozzina, il tiro con l’arco, la pallacanestro e lo yoga. L’obiettivo è promuovere sempre più anche in città queste attività.

Si comincerà alle 10 con due campioni che parleranno delle loro esperienze e presenteranno le proprie specialità: il lissonese Edoardo Casati (nella foto), già campione italiano paralimpico di tennistavolo nella categoria giovanile e oggi membro della Nazionale, e Arianna Talamona, medaglia d’argento nel nuovo alle Paralimpiadi di Tokyo 2021, che proporrà anche un percorso sensitivo. Fino alle 13 ci saranno poi gli Arcieri Torrevilla che faranno avvicinare al tiro con l’arco, l’associazione My dog’s team che parlerà di cultura cinofila, i Piccoli Diavoli 3Ruote che si occupano di handbike. Dalle 14.30 alle 15 Yoga a raggi liberi, dalle 15.15 la Polisportiva Sole racconterà le sue attività di ginnastica artistica e basket, alle 16.30 gli Sharks con la loro esperienza nel powerchair hockey. Sempre nel pomeriggio altri momenti con Casati e Talamona.

F.L.