Verrà sistemato il parquet del palasport

I nubifragi della scorsa estate e dell’autunno passato lo avevano seriamente danneggiato in alcuni punti, a causa di infiltrazioni d’acqua, rendendo una parte della superficie non più idonea perché vi si svolgessero eventi sportivi ufficiali e comunque non utilizzabile senza rischi.

Ora il Comune lo rimetterà finalmente a nuovo, con un intervento da poco meno di 6mila euro. Sistemazione in vista per il parquet del palazzetto dello sport di viale Regina Margherita: il municipio ha appena affidato a una ditta milanese specializzata nella realizzazione di pavimenti sportivi, con una spesa di 5.960 euro, i lavori di manutenzione, messa in sicurezza e ripristino funzionale della pavimentazione in parquet della palestra polifunzionale che sorge accanto alle scuole Leopardi.

Il pavimento dell’impianto sportivo aveva subito, a causa delle violente piogge, danni in alcune sue parti, che erano risultate parzialmente compromesse: per porre rimedio al problema occorrerà rimuovere le lamelle di legno irrimediabilmente rovinate e sostituirle con altre nuove, così da garantire la sicurezza di chi utilizza il campo da gioco e la palestra.

Per farlo il Comune potrà contare su scorte di parquet già accantonate in precedenza: l’impresa incaricata dovrà quindi mettere mano a circa 70 metri quadri di pavimentazione, rimuovendo il parquet danneggiato, posando quello nuovo, effettuando la lamatura e quindi rifacendo le strisce del campo. F.L.