Veronica conquista il Cantabrianza senior con Céline Dion e la colonna sonora di Titanic

Veronica Speculato vince la seconda edizione del Cantabrianza Senior, la manifestazione canora ideata dal promoter Dino Angelini. La 35enne cantante di Cesate ha conquistato la giuria nella serata finale (nella foto i finalisti) alla Taverna dei Sapori a Monza esibendosi con il brano “My heart will go on“ di Céline Dion. "Ancora una volta – le parole di Dino Angelini, il promoter brianzolo che recentemente ha collaborato con Mal alla stesura di alcuni brani inseriti nell’ultimo album dell’artista inglese – siamo riusciti a coinvolgere moltissimi appassionati di musica leggera. Oltre un centinaio gli over 35 che si erano iscritti al concorso". Sul podio sono saliti anche Lilina Cantoni di Tremezzo e Marcon Freddy di Cantù che hanno cantato rispettivamente “Io vivrò“ di Lucio Battisti e “What more can I do?“ di Jack Savoretti.

G.B.