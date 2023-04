Verde e aiuole per non andare in apnea

Volgono al termine i lavori in vista dell’inaugurazione del Suds (sistema urbano di drenaggio sostenibile) contro i cambiamenti climatici realizzato in via Matteotti: gli ultimi ritocchi al parco giochi, la messa a dimora delle ultime piante, un controllo finale a tutto il lavoro.

Sabato il taglio del nastro del progetto curato da Brianzacque col sostegno di Regione Lombardia e la collaborazione del Comune.

Si tratta, nel suo genere, di un intervento finalizzato al miglioramento della qualità dell’ambiente, tuttora unico in Italia per la sua dimensione con un patrimonio verde di oltre 500 elementi di specie diverse con la capacità di resistere alle variazioni climatiche stagionali. Gli interventi hanno riguardato gli oltre 800 metri dell’intero asse stradale su entrambi i lati della carreggiata integrati con i marciapiedi esistenti. Le aree di bioritenzione, pensate per raccogliere l’acqua e deviarla nelle aiuole, anziché nelle reti fognarie, sono state posizionate in modo pressoché continuo lungo tutta la via creando così una sorta di dorsale verde.

Una nuova pista ciclopedonale lunga 770 metri corre parallelamente all’arteria con l’obiettivo di incentivare la mobilità dolce locale.

La piazzetta all’angolo con via Silvio Pellico rappresenta il cuore dell’intervento con aree di bioritenzione capaci di favorire il drenaggio dell’acqua piovana proveniente dal parcheggio limitrofo, la realizzazione di zone d’ombra per aumentare la permeabilità dei suoli con camminamenti, pontili pedonali, panche per la sosta e giochi per bambini. L’appuntamento per l’inaugurazione è fissato per le 11 nella piazzetta Silvio Pellico.

Veronica Todaro