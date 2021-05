Verano Brianza - Grave infortunio sul lavoro in un cantiere di Verano Brianza. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 13 maggio. Un muratore 58enne residente in città, al lavoro in un cantiere di via Mario Preda, all’altezza del civico 7, ha fatto una caduta di oltre tre metri sbattendo la testa. L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in pericolo di vita. Sull'incidente indaga la polizia locale, intervenuta insieme ai carabinieri di Verano Brianza. Il muratore è stato trovato privo di sensi: subito è stato trasportato in ambulanza in codice rosso all'ospedale San Gerardo. L'uomo è ricoverato in terapia intensiva neurochirurgica. E' in condizioni gravissime.

Il veranese non è un dipendente dell’azienda appaltatrice. Sono in corso le indagini da parte della polizia locale e degli enti preposti. "Ci risiamo, crescono le ore lavorate e il rischio di trovarsi di fronte a incidenti aumenta", commenta con rammarico Giulio Fossati, segretario Cgil Monza e Brianza, intervenuto sul luogo dell’incidente insieme al sindacalista Fausto Longoni della Fillea Cgil di Monza e Brianza. “Ancora una volta una caduta dall'alto - dice ancora il segretario della Cgil brianzola -; un incidente simile aveva avviato la brutta serie di infortuni mortali del 2019. Vogliamo sperare che la ripresa economica non ci restituisca nuovi infortuni e nuovi morti sul lavoro”.

Emergenza incidenti sul lavoro

Continua così l'emergenza degli incidenti sul lavoro in Lombardia, ma più in generale in tutta Italia. Le ultime vittime sono Luana D'Orazio, 22enne uccisa da un macchinario a Montemurlo (Prato), Cristian Martinelli, 49 anni rimasto schiacciato da una fresa industriale a Busto Arsizio, e l'uomo di 46 anni morto mentre stava lavorando in un cantiere a Pagazzano, nella Bassa Bergamasca: l'operaio è rimasto schiacciato da una lastra di cemento caduta dall'alto.