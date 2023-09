Velocità oltre i limiti a Monza: un'opera di street art dedicata alla Formula 1

La griglia di partenza del Gran Premio si sposta in via Carlo Alberto. Nel cuore del centro storico arte e accelerazione si fondono in un’incredibile opera: un murale di 10 metri interamente dedicato al mondo della Formula 1, dipinto sul camminamento di via Carlo Alberto. L’artista Felice Battiloro, in collaborazione con Amerigo Concept Store, ha allestito un’opera di street art ispirata alla griglia di partenza del Gp. Intitolata “Oltre i limiti“, è una riflessione su limiti mentali e paure da superare, per vivere al massimo la vita.

L’opera non solo celebra la velocità e la competizione, ma rappresenta anche un tributo al legame profondo tra Monza e il circuito di F1. "La griglia di partenza della Formula 1 rappresenta l’inizio di un’avventura piena di eccitazione e di sfide - spiega Battiloro -. Voglio trasmettere, attraverso l’arte, un messaggio di fiducia e determinazione".

C.B.