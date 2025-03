Vecchi partigiani, giovani fascisti “Farà giorno“ per riflettere

Mondi distanti, epoche contrapposte, realtà diverse per anagrafe e per cultura, che si trovano a incontrarsi e scontrarsi. Il risultato è una commedia divertente e a tratti commovente. Uno spettacolo intenso e ricco di humour, che è uno spaccato di storia italiana nel confronto fra tre generazioni. È quanto verrà proposto domani alle 21 sul palco del Teatro San Rocco di via Cavour a Seregno, dove verrà portata in scena la rappresentazione intitolata “Farà giorno“, una produzione del Teatro Franco Parenti di Milano. L’opera in due atti scritta da Rosa Menduni e Roberto De Giorgi verrà interpretata da Vittorio Franceschi, Alberto Onofrietti e Giovanna Bozzolo. Franceschi vestirà i panni del vecchio partigiano Renato, comunista deluso ma dal cocciuto istinto pedagogico; Onofrietti quelli di Manuel, giovane fascistello impunito della periferia romana, mentre Bozzolo avrà il ruolo di Aurora, ex militante della lotta armata. La vicenda parte dall’investimento di Renato con l’auto da parte di Manuel: il ragazzo, per evitare la denuncia, contratta con l’anziano partigiano un periodo di assistenza a domicilio e sarà l’inizio di un confronto tra opposte visioni della vita e della storia. L’inaspettato ritorno della figlia di Renato, ex terrorista, apre ricordi dolorosi, ma anche la speranza di una comune ricerca di umanità e verità, tra debolezze e paure, sconfitte e illusioni, con il vecchio partigiano che si trova a trasmettere un’eredità fatta dei più alti ideali di libertà e responsabilità. Quella diretta da Piero Maccarinelli è la terza edizione dello spettacolo. Biglietti d’ingresso dai 27 ai 38 euro, acquistabili al botteghino del teatro oppure online attraverso il circuito Vivaticket.

Fabio Luongo