Un mercato da sballo. La Speranza alza il muro

La Speranza Agrate alza il muro, ma anche le ambizioni. E strizza l’occhio al ripescaggio. La prima sequenza di annunci lascia intendere un duplice indirizzo di mercato in questa estate. Puntare a vincere la Promozione, oppure farsi trovare pronti nel caso in cui in Eccellenza saltassero fuori un paio di posti in più oltre ai sei già assegnati ad Accademia Pavese, Vigevano, Castelleone, Besnatese, Poggese e Seregno. Al settimo posto della graduatoria c’è lo Zingonia Verdellino e poi la società di Agrate. Che spera e intanto si attrezza costruendo dalle fondamenta il nuovo organico da affidare a Francesco Natobuono.

Negli ultimissimi giorni sono arrivati tre difensori di assoluto livello a partire da Simone Bonalumi che 13 giorni fa festeggiava la promozione in serie D con la Leon (6 reti quest’anno) e ora è un nuovo giocatore della Speranza. Centrale classe 1994, 193 centimetri di altezza e oltre 200 presenze in serie C soprattutto con la maglia della Giana. In Lega Pro ha giocato anche nell’Arzignano e con la Gebilson. Leonardo Poggio è un altro difensore centrale cresciuto nei settori giovanili di Como e Renate. È emigrato anche in Svizzera prima nell’Under 19 del Lugano e poi in seconda lega col Codrerio. In Italia ha giocato in Eccellenza alla Pontelambrese, l’anno appena terminato era al Castello Città di Cantù.

E poi c’è Simone Fondrini, il classico difensore col vizio del gol visto che nelle ultime tre annate al Tribiano ne ha messi a segno 27, andando un paio di volte pure in doppia cifra. Alle tre new-entry bisogna aggiungere altrettante conferme di spessore, sempre in difesa con Simone Commissario, “bandiera” e ad Agrate fin dalle giovanili. A centrocampo resta il “bomber” (9 reti) Matteo Ruggieri e l’altro titolare della mediana Luca Pavan. In attesa dei colpi in attacco dove c’è da sostituire un certo Simone Carollo.