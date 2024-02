Vaticano, monsignor Graziano Borgonovo sottosegretario per l'evangelizzazione nel mondo

Monza – Papa Francesco ha nominato sottosegretario del dicastero per l'Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo, il reverendo monsignore Graziano Borgonovo, finora officiale del dicastero per la Dottrina della Fede.

Monignor Borgonovo è nato il 12 febbraio 1960 a Monza ed è stato ordinato presbitero il 7 settembre 1991 per la Diocesi di Lugano (Svizzera). Ha conseguito la laurea in Filosofia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano e il dottorato in Teologia presso l'Université de Fribourg (germania). È stato professore all'Università della Svizzera Italiana a Lugano e rettore del Seminario Filosofico Teologico Internazionale Giovanni Paolo II a Roma.

Attualmente insegna a Roma presso la Pontificia Università della Santa Croce e la menzionata Università Cattolica. Dal 2010 è officiale del dicastero per la Dottrina della Fede.