Incubo intossicazione in stazione. Era spray urticante nel sottopasso

Paura alla stazione ferroviaria di Monza per una sostanza tossica nel sottopasso. Ma era spray al peperoncino. I pompieri del Nucleo Nbcr (nucleare batteriologico chimico radiologico) sono dovuti intervenire venerdì intorno alle 16.30, quando le squadre del Comando di Monza e Brianza sono state chiamate a seguito di una segnalazione per la presenza di una sostanza non nota nel sottopasso pedonale per l’accesso ai binari della stazione ferroviaria di via Arosio.

Le squadre hanno monitorato il sottopasso e per fortuna si è appurato che si trattava soltanto di spray urticante al peperoncino spruzzato a causa di un litigio avvenuto precedentemente e confermato anche dagli agenti della polizia ferroviaria. A quel punto si è provveduto con l’utilizzo di elettroventilatori ad arieggiare il sottopasso. Risulta coinvolta una sola persona, una donna di 37 anni, che ha accusato un malessere per aver respirato la sostanza urticante. Trasportata in codice verde al Policlinico di Monza dal personale inviato dall’Agenzia regionale emergenza e urgenza di Monza e Brianza e giunto in posto, è stata successivamente dimessa dall’ospedale. Era andata peggio lo scorso marzo a 12 ragazzini di 12 anni della scuola paritaria “Collegio Villoresi San Giuseppe“ in via Monti e Tognetti a Monza, soccorsi in classe per un’intossicazione da spray urticante. Erano le 11.15 quando era scattato l’allarme e sul posto erano arrivate un’auto medica e due ambulanze, vigili del fuoco e volanti della Questura. Due scolari erano stati accompagnati in codice giallo e verde al pronto soccorso.

S.T.