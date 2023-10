Suora lecchese di Missaglia tra i collaboratori di Papa Francesco

MISSAGLIA (Lecco)

Una suora di Missaglia tra i più fidati collaboratori di Papa Francesco e ai vertici dei ministeri della Curia romana. È suor Simona Brambilla (nella foto), 58 anni, originaria della frazione di Contra, dove è nata, cresciuta e ha trascorso l’infanzia e la giovinezza. Papa Francesco l’ha nominata segretaria del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. È una sorta di viceministro vaticano della Chiesa cattolica. Suor Simona, dopo essere diventata infermiera professionale e aver lavorato al San Leopoldo Mandic di Merate, nel 1988 è entrata nelle Suore Missionarie della Consolata, nel 1991 ha pronunciato la prima professione e nel 1998 quella perpetua, dopo essersi laureata in Psicologia alla Gregoriana, dove ha anche insegnato e conseguito il dottorato. È stata in missione in Mozambico. Una volta rientrata in Italia è stata nominata prima consigliera generale dell’Istituto Suore Missionarie della Consolata e poi superiore generale. D.D.S.