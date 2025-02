Va in fiamme tetto di villetta alta tre piani

Alle 9 di ieri mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Alfieri, a Giussano, a causa di un incendio tetto. Sono accorse le squadre del Comando di Monza e Brianza per l’ incendio che ha coinvolto il tetto di un edificio di tre piani. Due autopompe, un’autoscala, un autobotte e un carro soccorso. I pompieri hanno tempestivamente domato l’incendio. Sono stati coinvolti circa 60 metri quadrati di tetto. Sono intervenuti anche gli agenti di polizia locale di Giussano. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, anche se una persona tè stata rasportata in codice verde dal personale AREU. Le fiamme hanno provocato una grossa colonna di fumo, ben visibile anche da lontano che ha causato diversi danni alla copertura. Le forze dell’ordine hanno fatto i rilievi del caso per capire da dove è partita la prima fiammella che ha causato diversi danni all’immobile.

Son.Ron.