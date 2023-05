Urla, schiamazzi e botte ai poliziotti: due ragazzi in manette

Festa alcolica e violenza la sera del 1° maggio in una casa in zona via Bergamo, dopo la chiamata di alcuni condomini che lamentavano schiamazzi e musica ad alto volume. Due equipaggi della Volante hanno localizzato l’appartamento da cui proveniva il frastuono, il pavimento ricoperto di cocci di bottiglia, dentro 6 ragazzi di origine peruviana, tre uomini e tre donne, tutti tra i 20 e i 25 anni, e 4 bambini, i loro figli. I poliziotti hanno invitato ad abbassare musica, ma due fratelli di 22 e 25 anni, ubriachi, hanno reagito in modo aggressivo, con ingiurie in lingua spagnola dando vita a una colluttazione. Il 25enne ha afferrato una bottiglia di vetro per colpire i poliziotti. Bloccato, è stato arrestato col fratello per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in concorso. Quattro agenti sono stati medicati in ospedale. Il questore Marco Odorisio ha emesso un foglio di via per due anni e avviato i procedimenti per revocare il permesso di soggiorno.

Da.Cr.