Urla e insulti in centro poi un fendente al petto

Prima le urla di insulto e minacce sempre più concitate, poi le mani addosso, infine il fendente al petto. Ancora una sera di violenza e di sangue a Lecco. L’altra sera un ragazzo straniero di 25 anni è stato pugnalato al petto nella zona del centro cittadino, vicino al liceo Giovanni Battista Grassi. È stato soccorso dai sanitari di Areu con i volontari della Croce rossa di Valmadrera. Dopo le prime cure è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, al Manzoni di Lecco, sebbene calmarlo e accompagnarlo in ospedale non sia stato facile per i soccorritori. Nonostante la ferita al petto da cui ha perso parecchio sangue, non versa in pericolo di vita. Il contesto in cui è stato aggredito non è ancora chiaro: forse è successo nell’ambito di una rissa tra giovani, magari ubriachi, oppure è stata una questione di una regolamento di conti, magari per faccende di droga. Il 25enne sembra non abbia voluto dire nulla né fare nomi. Le indagini sono in corso. La sera prima nella zona della stazione era scoppiata una rissa. D.D.S.