Uno sportello di consulenza sul testamento biologico

Anche Monza e Brianza avrà il suo sportello Dat. Sarà a Lissone, in via Santa Caterina 33, e a gestirlo sarà la Cellula Coscioni Monza dell’associazione Luca Coscioni, la quale, seguendo le orme della Cellula lecchese, ha deciso di offrire un servizio di consulenza informativa gratuita sulle Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), dette anche Biotestamento. Lo sportello è aperto e rivolto a tutti i cittadini che desiderano avere informazioni in merito alle Dat, ossia alle dichiarazioni con cui una persona esprime, in anticipo, la propria volontà riguardo a trattamenti sanitari in caso di malattia o incapacità di decidere autonomamente. Sono sostanzialmente le indicazioni che guidano i medici sulle scelte da compiere in situazioni critiche.

La consulenza è gratuita e finalizzata a offrire informazioni per garantire consapevolezza nell’interessato sulle scelte individuali e le relative conseguenze, per capire il ruolo dei diversi soggetti implicati (medico, notaio, ufficiale di Stato civile) e per rispondere a ogni domanda sul tema. Per usufruire del servizio gratuito bisogna però prenotarsi al seguente indirizzo mail: cellulamonza@associazionelucacoscioni.it. La Cellula Coscioni Monza sarà domani in piazza San Paolo a Monza, dalle 9 alle 18, con un gazebo informativo sull’argomento.

A.S.