Uno spettacolo teatrale su Narciso nella Basilica di Agliate

Uno spettacolo teatrale, nel parco della Basilica di Agliate, ispirato al mito di Eco e Narciso raccontato nelle “Metamorfosi“ del poeta latino Ovidio. Una performance che unisce recitazione, danza e musica per liberare la bellezza del territorio. È quanto verrà portato in scena domenica, alle 15 e alle 16.30, nel parco della Basilica dei Santi Pietro e Paolo di Agliate sotto il titolo “Narciso e la bellezza ritrovata“: si tratterà di una narrazione itinerante e interattiva, affiancata da danze e musica dal vivo.

L’evento vedrà protagonisti una decina di attori della Compagnia del Saramita, 5 danzatori e 6 musicisti, su testo di Dimitri Patrizi e coreografie di Cristina Bucci e la Compagnia Carnematta.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con Agliate Community, progetto del Consorzio Comunità Brianza per valorizzare il borgo di Agliate. Il ritrovo è fissato nel piazzale del monumento degli alpini in via Cavour.

F.L.