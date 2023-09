Uno sguardo interiore con il gospel a Monza

Una giornata dedicata al gospel. Appuntamento domenica al teatro Villoresi (in piazza Carrobiolo). La Biblioteca italiana per i ciechi “Regina Margherita“ organizza per le 18 il concerto “Lo sguardo interiore“ (ingresso 8 euro). Sul palcoscenico si esibiranno cantanti di diversi cori gospel (sotto il patrocinio di Italian Gospel Choir) e diretti dal musicista Alessandro Pozzetto. L’evento sarà anticipato fin dalla mattina da un seminario intensivo di canto sotto la guida del maestro Pozzetto (dalle 9 alle 17). Durante il workshop i partecipanti scopriranno la profondità e la potenzialità della voce.

"Questa è una sfida che mi sono posto come nuova modalità che non segue i tempi dello show classico – ha spiegato il maestro Pozzetto –: la mia intenzione è infatti di vivere l’intero allestimento come un’esperienza di espansione del proprio sentire. I canti di elevazione spirituale ci aiuteranno a toccare ciò che non si può vedere e a vivere l’esperienza di un breve percorso, dove respireremo insieme serenità ed entusiasmo. Un grazie di cuore alle persone che mi affiancheranno in questa avventura, ovvero Nicola Stilla vice presidente della Biblioteca italiana per i ciechi, Stefano Vita e Lia Magistro". Per informazioni e per acquistare i biglietti del concerto è possibile rivolgersi alla Biblioteca per i ciechi “Regina Margherita“, inviando un’email a [email protected], oppure telefonando ai numeri 039-28327206209 o al 344-111 9940. Per informazioni e iscrizioni al workshop contattare il direttore Alessandro Pozzetto al numero 328-2264946.

C.B.