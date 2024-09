Un’area feste da 370mila euro in via Icmesa

È stato approvato il progetto esecutivo dell’area feste in via Icmesa per una cifra di 370mila euro. Da diverso tempo le associazioni sportive chiedevano uno spazio idoneo per l’organizzazione di eventi. Anche l’Amministrazione comunale è sempre stata d’accordo e si è mobilitata per rispondere in maniera positiva alle esigenze di associazioni e gruppi che da tempo chiedono uno spazio coperto dove poter organizzare le proprie iniziative, quali sagre, kermesse ed eventi di vario genere. Un luogo che sicuramente sarà apprezzato da associazioni e gruppi. Infatti, proprio, sulla porzione del centro sportivo comunale nelle vicinanze del muro dell’ex Icmesa, tra il ciclodromo e il campo da calcio, verrà concretizzato uno spazio equipaggiato che potrà essere utilizzato dai sodalizi che ne faranno richiesta.

La giunta Santambrogio ha stanziato 370mila euro per la costruzione dello spazio, affidando l’incarico per la redazione del progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza e direzione lavori all’architetto Paolo Citterio di Busto Arsizio. È stato depositato il progetto esecutivo, con gli elaborati tecnici, che nei giorni scorsi sono stati approvati dal dirigente comunale dell’Area infrastrutture. A questo punto non resta che attendere l’iter e la tabella di marcia. Il nome Icmesa è noto al mondo. Infatti, dove oggi ci sono società, attività e nuovi progetti, 48 anni fa il disastro dell’Icmesa causò la fuoriuscita e la dispersione nell’atmosfera di una nube di diossina tra Meda e Seveso. Ora nelle vicinanze c’è un’area sportiva su cui insistono società e strutture come lo Sport Village Piscine di Meda, una struttura sportiva che comprende due piscine all’aperto e un solarium, e l’AC Meda Calcio, che affonda le sue radici nel lontano 1913.

Son.Ron.