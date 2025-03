Una ventata di gioventù in Rsa. Spettacolo alla Sant’Andrea

Un’esperienza di alternanza scuola/lavoro ricca di colori per 12 studenti alla Residenza per anziani Sant’Andrea. La Rsa del gruppo Korian, da diversi anni, apre le sue porte agli studenti delle scuole superiori di Monza e Brianza a indirizzo sociale, dando modo a questi ragazzi di conoscere la sua realtà e le numerose attività organizzate. A vivere questa esperienza unica, questa volta è toccato agli studenti provenienti dall’istituto Falk di Cologno Monzese, dal Dante Alighieri di Monza, dal Floriani di Vimercate e dal Don Milani di Meda.

I ragazzi prima di questa esperienza non si conoscevano, ma hanno dato vita a un vivace gruppo che in questo percorso ha regalato ai nonni della Residenza Sant’Andrea uno spettacolo molto coinvolgente. “Da noi a Voi, attraverso le note della musica“ è stato un entusiasmante viaggio partito dalla stazione dei ricordi, con una carrellata di canzoni dagli anni 60’ sino ai giorni nostri. Tutto curato nei minimi dettagli, dalla scelta degli abiti ai balli e alle canzoni che hanno fatto battere il cuore alle vecchie generazioni.

Un viaggio nel passato degli anziani, che ha catapultato il numeroso gruppo di studenti in un mondo tutto nuovo, presi per mano dalla calorosa accoglienza degli ospiti. Tutti i partecipanti allo spettacolo erano dotati di braccialetti fluorescenti, che a ogni ballo e canzone illuminavano il salone. Gli studenti, hanno affrontato questo viaggio guidati da Deborah e Alessia del servizio socio-educativo, dando vita a uno spettacolo che li ha impegnati per diversi giorni, tra prove di abiti e presentazione. Al termine il signor Giuseppe a nome di tutti gli ospiti ha ringraziato i ragazzi: "Avete portato la vostra primavera entusiasta in questo nostro autunno, ci avete regalato pezzi di vita, ricordi lontani che custodivamo nei nostri cuori". Anche la direttrice Anna Lucia Cassani ha voluto ringraziare personalmente questi ragazzi: "Vi ringrazio di cuore a nome di tutto il Sant’Andrea per le attenzioni, i sorrisi e la vitalità con cui avete affrontato il vostro percorso scolastico, ma soprattutto, quella che vi auguro sia stata un’esperienza di vita, emozionante e inaspettata, capace di farvi vedere il mondo degli anziani con occhi diversi".