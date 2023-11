Una task-force per le emergenze. BrianzAcque offre aiuto ai sindaci

BrianzAcque offre il suo contributo anche nel caso di fenomeni meteo estremi. Nelle scorse ore ha fornito le pompe da spurghi per liberare i sottopassi e le strade allagate.

Le acque meteoriche in eccesso entrano nelle condotte e creano una sovrapressione che può danneggiarle. In realtà l’acqua meteorica non sarebbe di competenza di BrianzAcque, ma si rende necessario un gioco di squadra per affrontare le calamità naturali. "L’intenzione – anticipa Enrico Boerci, presidente di BrianzAcque – è quella di creare una task force con i sindaci per prevenire le situazioni di emergenza, dovute a eventi meteorici estremi, tenendo puliti i tombini, rinnovando e facendo manutenzione alla rete fognaria prima che sia danneggiata. Siamo consapevoli dell’alta urbanizzazione del nostro territorio e dell’intenso traffico. Perciò mettiamo in atto in binomio sostenibilità e innovazione per prevenire i disagi dovuti a eventi estremi".

Dopo una giornata di lavoro a pieno ritmo per rispondere alle centinaia e centinaia di chiamate di pronto intervento da parte dei cittadini nelle zone più colpite dai temporali, ieri BrianzAcque si è concentrata a Meda, dove è esondato il torrente Tarò. Su richiesta del Comune, il settore fognature del gestore del servizio idrico locale ha effettuato un intervento straordinario per ripulire le caditoie ostruite dal fango e da altri materiali depositatisi per effetto della fuoriuscita del corso d’acqua.

L’intervento ha interessato una ventina di strade, comprese quelle nei punti più critici nel rione Svizzera. Organizzati quattro camion spurghi che sono andati in soccorso alle strutture di pronto intervento, già operative sul posto.

C.B.