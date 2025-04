Una settimana a tutto rock. Amplificatori accesi al The Bank

Il rock e la musica alternativa, ma anche la new wave e un omaggio a una delle cantautrici italiane più amate. Sono i concerti che animeranno da qui alla fine del mese il The Bank di Monza, a partire da 3 eventi lungo questa settimana.

Gli amplificatori del palco di viale Lombardia si accenderanno domani alle 21 con un nuovo appuntamento della rassegna “Monzatyka - Music for the masses“ curata da Andy dei Bluvertigo e da Luca Urbani: sarà un viaggio inedito all’interno della musica indipendente, con tre artisti che proporranno i loro pezzi originali. Si comincerà con un set di rock acustico di Emanuele De Francesco, mentre il cantautore Yuri Beretta si esibirà in trio. A completare la serata sarà lo stesso Andy dei Bluvertigo, che squadernerà un suo set minimal. Venerdì, sempre alle 21, cambio di atmosfere con il concerto degli Avantgard, rodata rock band che per la rassegna “Friday I’m in live“ suonerà pezzi pop-rock anni ‘80 e ‘90, mentre sabato alla stessa ora toccherà a un tributo a Gianna Nannini, con la band Io e Gianna che ripercorrerà i maggiori successi della signora del rock italiano.

Il palco del The Bank tornerà poi a ospitare spettacoli giovedì 24 con la New Wave Night, una nuova rassegna dedicata alla musica new wave e alle sonorità dark, con ospiti italiani e stranieri: in questa occasione arriveranno a Monza gli Oneiros Way con il loro dream pop a tinte elettroniche e il duo dei Sun’s Spectrum. Venerdì 25 e sabato 26 di scena il pop-rock italiano e internazionale anni ‘80 e ‘90, rispettivamente con il terzetto acustico dei No-Xs Trio e con i V.Art-Vizio Acoustic Rock Trio. Per info thebankfashionclub@gmail.com.

F.L.