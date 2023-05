Una scuola oltre i veleni I cittadini danno un futuro all’ex Lombarda Petroli

di Barbara Apicella

Ecco come i villasantesi vorrebbero la scuola del domani: con gli istituti dalle materne alle medie riunificati in un unico plesso, con la biblioteca e il teatro e aperti a tutti, non solo a studenti, genitori e insegnanti.

Ecco le risposte al sondaggio promosso dal movimento “Io scelgo Villasanta”. Un grande istituto omnicomprensivo che potrebbe sorgere sui terreni della ex Lombarda Petroli con teatro e biblioteca annessi, raggiungibile attraverso un servizio di scuolabus. "Abbiamo invitato i villasantesi ad un ampio ragionamento per capire quale potrebbe essere il futuro di questi istituti scolastici dal punto di vista infrastrutturale - hanno spiegato i promotori del sondaggio -. Quello proposto è un punto di partenza per la riflessione, che dovrà necessariamente passare sotto la lente di un’analisi più ampia, a partire dalle previsioni demografiche". Oltre la metà dei partecipanti al sondaggio (il 69%) ha chiesto di riunire le scuole in un unico istituto comprensivo dalle materne alle medie. La quasi totalità (il 92%) ha chiesto un istituto aperto alla cittadinanza e non limitato solo a chi lo frequenta o ci lavora. Un’idea nuova di scuola dove accanto ad aule, palestre e laboratori ci sono anche spazi di aggregazione. Il 46% ha chiesto una scuola con la biblioteca e il teatro (anche se a Villasanta questi due servizi ci sono già), mentre il 42% vorrebbe all’interno del plesso la piscina, e l’8% vorrebbe invece una palestra per la ginnastica artistica. L’idea di costruire una grande scuola per i piccoli villasantesi piace. E anche se il 54% degli intervistati la vorrebbe in centro, quando si è chiesta la zona dove edificarla la maggioranza (il 33%) ha scelto i terreni (periferici e bonificati) della ex Lombarda Petroli. E per arrivarci il 43% ha chiesto un servizio di scuolabus e più piste ciclabili.

Nel frattempo, però, bisogna fare i conti con le scuole che Villasanta ha e proprio in merito al prefabbricato alla Villa, in attesa della costruzione del nuovo stabile della Tagliabue, chi ha partecipato al sondaggio ha dichiarato che vorrebbe abbatterlo e sulla lastra di cemento armato costruire un prolungamento della scuola più accettabile (38%), e il 36% vorrebbe ridipingere l’esterno di tutta la scuola e inverdire il giardino. Da qui l’idea di una giornata di partecipazione collettiva, che ha trovato il consenso del 100%.