Una rotonda sulla provinciale per mettere in sicurezza Vedano

Una nuova rotonda per rendere meno pericoloso l’incrocio lungo la provinciale Monza-Carate, eliminando tutte le svolte oggi rischiose e facendo così diventare più sicuro anche l’attraversamento a piedi del viale che divide in due il paese.

E poi la sistemazione della ciclabile, un nuovo marciapiede, l’inversione di un paio di sensi unici e altre migliorie alla viabilità. Stanno partendo in questi giorni i lavori di costruzione della rotonda prevista tra la Sp6 - che a Vedano prende il nome di via Battisti - e via Gramsci: l’intervento comporterà, da qui alla fine del cantiere, una serie di modifiche alla circolazione, con sensi unici alternati, chiusure di corsie e divieti di sosta.

La realizzazione della rotonda fa parte degli interventi previsti dal Piano attuativo AT8, che sta riconvertendo l’ex area dismessa tra via Gramsci, via Schiatti e via Battisti: al posto dell’edificio produttivo da tempo inutilizzato e affacciato sulla Sp6 ci saranno appartamenti e un supermercato Iperal. "I lavori per la rotonda stanno cominciando – spiega l’assessora all’urbanistica Ilaria Villa –. Il cantiere c’è già, hanno già tracciato la segnaletica temporanea per convogliare il traffico. Possiamo dire che siamo in partenza".

"Una volta realizzata – sottolinea Villa – quella rotonda regolerà anche l’accesso al nuovo supermercato che sorgerà lungo la strada, mentre nella parte posteriore dell’area ci saranno le abitazioni. Ci vorrà qualche mese per vedere ultimata la rotatoria". I lavori sono a carico del privato che sta riqualificando l’ex stabilimento: oltre alla rotonda, che toglierà tutte le svolte a sinistra, oggi pericolose, e migliorerà la sicurezza di quel tratto di provinciale, ci saranno opere di adeguamento della pista ciclopedonale, la risistemazione dell’incrocio tra via Grandi e la Sp6, la creazione di un marciapiede in via Schiatti e l’inversione dei sensi unici di via della Vittoria e via Trieste.

Fabio Luongo