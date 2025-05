Il palcoscenico dell’inclusione. Ecco il Festival “Lì Sei Vero”. Il teatro è sempre più speciale

Le luci del sipario si accendono e non solo sul palco: a brillare saranno soprattutto le persone, le storie e i talenti, che grazie al teatro trovano la loro voce più autentica. Torna più vitale che mai “Lì Sei Vero”, il Festival nazionale di teatro sociale e disabilità organizzato dall’associazione Il Veliero di Monza in collaborazione con il Comune, giunto alla nona edizione. Dal 20 al 28 maggio, il Teatro Binario 7 si trasformerà in un crocevia di emozioni e anche di risate con ospiti d’eccezione come Ale e Franz. In scena saliranno compagnie teatrali formate da attori con disabilità provenienti da tutta Italia e persino una formazione dalla Patagonia argentina, la compagnia ¿Dónde? Yo creo, confermando una vocazione internazionale che prosegue da anni. Sei le compagnie in concorso: dall’associazione Il Sogno di Budrio, alla Compagnia MeTe DiscorDanza di Ascoli Piceno, passando per Guardastelle di Acireale, Ops!Cambio di rotta di Sondrio, Gruppo Res di Piacenza e TØN–Teatro senza nome di Montichiari. La rassegna si apre martedì 20 con lo spettacolo “Aspettando Godot - Star Trek” del gruppo I Vicecersa del Veliero (non in concorso) alle 20.30, mentre la prima rappresentazione in concorso sarà mercoledì 21 alle 20.30 - subito dopo Ale e Franz (20.15) - con lo spettacolo “Ops! Nel paese dei balocchi” di Ops!Cambio di rotta di Sondrio. Seguirà alle 21.15 la pièce “LiberAzione” della compagnia Il Sogno di Budrio.

La proclamazione dei vincitori è attesa per domenica 25 alle 15, ma la festa finirà il 28 alle 21, con lo spettacolo del laboratorio teatrale del liceo Frisi “Donne al parlamento”. Il cartellone è fitto di eventi fuori concorso che spaziano dalla danza integrata del progetto Tiki Taka all’iniziativa “Sballiamo” dell’associazione Silvia Tremolada, fino alla suggestiva “Fiaba Sensoriale” curata dalla Consulta del volontariato di Seregno con l’Unione italiana ciechi (Uici) Monza. Non mancano momenti di formazione e confronto con la presentazione del libro “Stranamore” di Elisa Veronesi e Paolo Maria Manzalini, uno sguardo intimo e profondo sull’amore. In scena anche il laboratorio creativo de La Meridiana, la compagnia Casa L’Iride di Monza e i gruppi teatrali del Veliero. I temi variano dal sogno alla sostenibilità, dall’identità personale al valore della comunità, passando per il potere magico della danza e della narrazione.

"Il festival Lì Sei Vero – osservano il sindaco Paolo Pilotto e l’assessore al Welfare, Egidio Riva – regala alla nostra comunità una settimana ricca di momenti per riflettere su quanto sia più bella la nostra città nella misura in cui diventa più inclusiva". Il programma completo del festival al link: www.liseivero.it/le-edizioni/2025/il-programma.