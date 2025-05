Ghezzi eletto segretario di Forza Italia

È Giuliano Ghezzi il segretario cittadino di Forza Italia Monza. L’elezione è avvenuta durante il congresso cittadino tenutosi nella Sala Bella dell’Istituto Leone Dehon. Una conferma unanime, che ha suggellato il lavoro svolto negli ultimi anni da Ghezzi e dalla sua squadra. Dallo stesso segretario è stato annunciato il nome del suo vice: Salvatore Calì. "Mi sono ricandidato perché credo che si possa fare ancora di più – dichiara con determinazione Ghezzi –. Il 16,3% ottenuto alle scorse amministrative ci ha reso il primo partito del centrodestra in città. È un risultato importante, ma non basta: ora comincia una nuova fase, fatta di ascolto, proposte e radicamento".

Numerosi gli interventi in sala, tra cui quello dell’europarlamentare Letizia Moratti e del deputato Fabrizio Sala. Ghezzi ha rivendicato il ruolo di Forza Italia come forza di opposizione "coerente e costruttiva", che ha saputo dire no "a un Pums ideologico, distante dalla realtà dei cittadini", e contrastare "l’estensione della sosta a pagamento nei quartieri, che danneggia residenti e commercio". Il segretario ha poi recriminato, secondo Forza Italia, "l’assenza di una visione culturale e turistica per Monza", parlando di potenzialità inespresse di Villa Reale, Parco e Autodromo. Tra i primi atti annunciati, la creazione di due strumenti di partecipazione dal basso: la “Mappa del Degrado” e la “Mappa dell’Insicurezza”, per dare voce diretta alle segnalazioni dei cittadini.

A.S.