Una primaria a Ginecologia e una super manager per tre diverse strutture

Sempre più donne in camice alla guida di reparti e dipartimenti. Fra le ultime finite al comando Loredana Giacomantonio, neo primaria di Ostetricia e Ginecologia a Vimercate, e Patrizia Calzi, 65 anni, alla testa dell’area Donna-Materno infantile dell’Azienda alla quale fanno capo tre ospedali: Carate e Desio, dove lei guidava già Pediatria e Neonatologia e continuerà a farlo, e Vimercate.

Ha raccolto il testimone da Anna Locatelli, passata al San Gerardo. Per la collega entrata in servizio in via Cosma e Damiano da anni impegnata in ambito oncologico, l’obiettivo è il rilancio "di tutta l’attività chirurgica che già nel 2022 ha registrato un incremento del 28%". Giacomantonio, 46 anni, all’attivo 4mila interventi, punterà sulle tecniche micro invasive con tempi di guarigione e rischi di infezione ridotti. Stessa rotta per gli ambulatori: "Svilupperemo l’offerta", annuncia con un occhio particolare per l’endometriosi, "malattia benigna che colpisce donne giovanei spesso costrette a operarsi". Nel suo reparto l’anno scorso sono nati 1.111 bambini, dei quali il 19% con il cesareo. La sfida qui è diffondere il parto indolore a disposizione 24 ore su 24 e per adesso scelto dal 26% delle mamme, mentre i cesarei si fermano al 19%, sotto la media regionale (25%). Bar.Cal.