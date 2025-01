Una piazza per le donne. Ma il cambio di nome costa

Parte da Forza Italia la proposta approvata quasi all’unanimità in Consiglio comunale di dedicare una piazza centrale del paese al 25 novembre e all’impegno contro la violenza sulle donne. Ma i commercianti che si affacciano sull’area prescelta sono preoccupati: "Chi pagherà i costi del cambio indirizzo?". La piazza individuata da Alfredo Puzzello, di Forza Italia, è quella che si trova in via Mazzini, al fianco della villa comunale e di vicolo Amizzoni. Il consigliere della Lega Fausto Gambarini, l’unico che al voto si è astenuto, ha sollevato una questione tecnica sulla proprietà della piazza (che è privata, seppur a uso pubblico) e su eventuali difficoltà che dovessero insorgere per le attività che si affacciano sulla stessa. Su questo punto però, Puzzello ha precisato: "Le attività commerciali non devono fare nulla. Si cambia solo nome alla piazza. Penso che non ci saranno assolutamente problemi. Chi ha sollevato questo problema è in malafede e male informato".

Dalla maggioranza, che si è detta compattamente favorevole all’intitolazione, la capogruppo Serena Nasta ha però proposto un emendamento per formalizzare l’accordo con i proprietari. L’emendamento prevede che l’impegno alla nuova intitolazione sia "previa autorizzazione della proprietà della piazza". Soddisfazione per l’approvazione dell’iniziativa è stata espressa da Federica Canciani, segretaria Azzurro Donna Solaro: "Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nella lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione". Ma sulla vicenda è intervenuto uno dei commercianti della piazza in questione, ex consigliere comunale di lungo corso, Gianmarco Belotti: "L’affermazione riportata nella mozione secondo la quale la piazza di via Mazzini (fianco municipio) non ha un nome toponomastico è falsa. Le otto attività ivi collocate (tra le quali la mia) si trovano infatti al civico 46 di via Mazzini, basterebbe avere avuto in mano un qualsiasi scontrino o una fattura per rendersene conto. Lo spazio è di proprietà del condominio. Rinominarlo comporterebbe notevoli fastidi e costi per i commercianti che dovrebbero adeguare scontrini, fatturazione, merchandising, timbri, comunicare alla camera di commercio, a clienti e fornitori la variazione e affrontare tutte le pratiche richieste in caso di cambio indirizzo".