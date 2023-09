Una perizia sul cono d’ombra. Anziana investita e uccisa. L’autista dei rifiuti: "Non l’ho vista"

Stava attraversando la strada, a pochi metri da casa sua, quando un camion della nettezza urbana l’ha investita e uccisa. La difesa del conducente imputato di omicidio colposo sostiene di avere avuto un cono d’ombra nella visuale e ha ottenuto una perizia cinematica che ricostruisca la dinamica dell’incidente. A disporre l’accertamento è stata la giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Silvia Pansini al processo con rito abbreviato nei confronti di V.S., 53enne dipendente della società che si occupa della raccolta di rifiuti a Mezzago e che guidava il camion compattatore. La tragedia è avvenuta nel novembre scorso in via Fratelli Brasca. Vittima Vincenzina Maggioni, 74 anni. La pensionata stava rincasando in mattinata e, a piedi, si stava dirigendo verso la sua abitazione. Arrivata vicino al camion per la raccolta dei rifiuti, ha attraversato la strada passando davanti al mezzo il cui conducente però sostiene di non essersi accorto del pedone. E il grosso veicolo ha investito la donna appena dopo aver ripreso la marcia. Un impatto che non le ha lasciato scampo.

Sul posto sono state inviate l’automedica e l’ambulanza in codice rosso e sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Monza, la polizia locale e i carabinieri. Ma si è rivelato inutile il tempestivo intervento dei mezzi di emergenza, la pensionata è deceduta. La Procura di Monza ha aperto un’indagine per omicidio colposo e ha chiesto il rinvio a giudizio del conducente, che però si protesta innocente. A ottobre la nomina del perito da parte della giudice. I familiari della vittima sono parti civili, anche se hanno già ottenuto un risarcimento.