Una panchina contro le morti sul lavoro

Ieri è stata inaugurata una panchina bianca in memoria delle vittime di incidenti sul lavoro e celebrato l’undicesimo anniversario della posa del monumento Anmil, l’Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. Tutti d’accordo, maggioranza e minoranza, nel dedicare un simbolo per i troppi lavoratori che perdono la vita sul posto di lavoro. Lo scorso 30 settembre i consiglieri comunali all’opposizione Susanna Citterio, Paolo Gasparetti, Emanuele Villa, Maria Giovanna Tettamanzi, Sergio Cazzaniga e Ivano Riva in consiglio comunale avevano portato un sollecito sulla mozione per l’installazione della panchina bianca.

"In tale occasione è stata redatta una mozione condivisa – racconta Susanna Citterio, capolista di Besana per Tutti – nella quale il Consiglio comunale impegnava il Sindaco e la Giunta ad installare una panchina bianca in vicinanza del monumento dedicato alle vittime del lavoro nel giardino incantato di Villa Raverio, anche in considerazione della prossimità dello sportello comunale utilizzato da Anmil, nel più breve tempo possibile, affinché questi diventino sempre più luoghi, oltre che di ricordo e di commemorazione, anche di sensibilizzazione e di riflessione per tutta la cittadinanza. Non solo. Bisogna sollecitare Governo e Regione Lombardia affinché nei prossimi bilanci incrementino gli stanziamenti rivolti alla prevenzione per la sicurezza sul lavoro e alla formazione del personale addetto. Questo permetterebbe di implementare e rafforzare anche a Monza e Brianza i presidi di controllo della sicurezza sul lavoro. Bisogna trasmettere la presente mozione al Presidente della Repubblica, ai presidenti di Camera e Senato, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio regionale".

Son.Ron.